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РИА: российские мотострелки уничтожили танк ВСУ на выезде из Часова Яра в ДНР

РИА: российские мотострелки уничтожили танк ВСУ на выезде из Часова Яра в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, которая действует в составе российской группировки войск "Юг", успешно уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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