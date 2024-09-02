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Названы несколько убивающих интерес к сексу продуктов

Названы несколько убивающих интерес к сексу продуктов

Правильно сформированный рацион способен увеличить энергию и, как следствие, усилить интерес к сексу, при этом несбалансированное питание, наоборот, может убить интерес к интимной близости, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

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