ГОСУДАРСТВЕННИК (ОЛЕГ ЛАВРОВ) Добрый вечер, имперцы, имперочки и имперчики. Пока мир шумит вокруг Газы и атак хуситов на танкеры в Красном море (а там уже количество атак перевалило за полтора десятка), Пекин тихохонько ввел новые санкции против Запада.
Китайский подарочек под елочку
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Вводить санкции это щапустить бумеранг, который бьёт без промаха и с оттяжкой.
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14 час.
Владимир Клюкин
Ещё бы нашу Ависму отсечь от янки. Было бы очень хорошо
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13 час.
JA
Jose Arteaga
В Венесуэле есть такое выражение: яснее, даже петух не кукарекает
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8 час.
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