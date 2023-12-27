Китайский подарочек под елочку

ГОСУДАРСТВЕННИК (ОЛЕГ ЛАВРОВ) Добрый вечер, имперцы, имперочки и имперчики. Пока мир шумит вокруг Газы и атак хуситов на танкеры в Красном море (а там уже количество атак перевалило за полтора десятка), Пекин тихохонько ввел новые санкции против Запада.