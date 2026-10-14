Операции ВСУ сорваны: США начали ограничивать работу Starlink для украинских дронов

Беспилотники ВСУ теряют связь на скорости свыше 160 км/ч. В ночь на 14 октября украинские военные столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink.
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