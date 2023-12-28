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Zero Hedge

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The Worst 'Candyflation' Is Yet To Come As Cocoa Prices Near Record

The Worst 'Candyflation' Is Yet To Come As Cocoa Prices Near Record

The Worst 'Candyflation' Is Yet To Come As Cocoa Prices Near Record Cocoa prices Wednesday hit $4,285 per ton in New York, the highest level since 1978, as the outlook of poor crop harvests across West Africa has been a major bullish factor pushing prices higher this year.

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