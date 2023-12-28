The Worst 'Candyflation' Is Yet To Come As Cocoa Prices Near Record Cocoa prices Wednesday hit $4,285 per ton in New York, the highest level since 1978, as the outlook of poor crop harvests across West Africa has been a major bullish factor pushing prices higher this year.
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