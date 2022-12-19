Владимир Ефимов: Объем льготной ипотеки в Москве за 11 месяцев вырос более чем на 7 процентов

В Москве сохраняется высокий спрос на программу льготной ипотеки. Несмотря на то, что в октябре объем кредитования снизился на фоне неопределенности и нежелания граждан брать крупные займы на длительный срок, в ноябре показатели вновь стали расти.
В Москве сохраняется высокий спрос на программу льготной ипотеки. Несмотря на то, что в октябре объем кредитования снизился на фоне неопределенности и нежелания граждан брать крупные займы на длительный срок, в ноябре показатели вновь стали расти.
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