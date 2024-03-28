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Корреспондент-редактор

Корреспондент-редактор

Требуемый опыт работы: 1–3 годаПолная занятость, полный деньОБЯЗАННОСТИ: Копирайтинг, подготовка журналистских материалов для проекта РБК о вине и спиртных напитках: новостей, статей, Репортажей, обзоров, аналитических и обобщающих материалов, в том числе на основе Big Data.

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