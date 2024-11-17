Трамп-младший: военные подрядчики США планируют начать третью мировую войну

Ранее Вашингтон разрешил наносить удары вглубь России Военно-промышленный комплекс США намерен развязать третью мировую войну до официального вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
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