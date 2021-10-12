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За пьяное вождение в России могут ввести уголовную ответственность

За пьяное вождение в России могут ввести уголовную ответственность

За пьяное вождение в России могут ввести уголовную ответственность. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для водителей в алкогольном опьянении.

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