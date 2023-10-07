На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

На неформальном саммите Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гренаде, президент Франции Эммануэль Макрон и представитель Италии Джорджия Мелони спровоцировали дипломатический скандал.
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