Россиян предупредили о "подводных камнях" ипотечных каникул для семей

Во время каникул долг не исчезает, а проценты продолжают начисляться — их переносят на последующие платежи Ипотечные каникулы продолжительностью до полутора лет после появления второго и последующих детей помогут семьям временно облегчить кредитную нагрузку, но при этом увеличат общую сумму переплаты.
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