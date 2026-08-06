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Россиян предупредили о "подводных камнях" ипотечных каникул для семей

Россиян предупредили о "подводных камнях" ипотечных каникул для семей

Во время каникул долг не исчезает, а проценты продолжают начисляться — их переносят на последующие платежи Ипотечные каникулы продолжительностью до полутора лет после появления второго и последующих детей помогут семьям временно облегчить кредитную нагрузку, но при этом увеличат общую сумму переплаты.

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