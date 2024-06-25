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"Брат, ты не думай": С фронта пришёл ответ на теракт в Дагестане. Нецензурно, но честно

"Брат, ты не думай": С фронта пришёл ответ на теракт в Дагестане. Нецензурно, но честно

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Бойцы, сражающиеся на передовой, дали свой по-военному жёсткий комментарий на события, случившиеся в Дагестане.

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