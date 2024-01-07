В Госдуме отреагировали на призыв ФРГ поставить ВСУ Taurus для ударов по России

Призыв депутатов немецкого Бундестага передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России вызван заявлениями европейских политиков о необходимости прекращения украинского конфликта.
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