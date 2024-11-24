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В Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции

В Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции

В Надеждинском районе Приморского края нетрезвый мужчина набросился с ножом на двух сотрудников полиции.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Давно надо переменовать полицаев, который после ВОВ весь наш народ ненавидел из за их преступления против нашего народа и конслагерей. По этому пьяные мужики и кидаются с ножами на полицаев...Надо эту структура переименовать в Милицию и сделать для них такие льготы, которые им и неснились и которые их заставят не брать любые взятки, так как потеряют в разы больше чем взятка. РВСН.
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