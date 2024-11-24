В Приморье нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции

СХ

Сергей Храмов

Давно надо переменовать полицаев, который после ВОВ весь наш народ ненавидел из за их преступления против нашего народа и конслагерей. По этому пьяные мужики и кидаются с ножами на полицаев...Надо эту структура переименовать в Милицию и сделать для них такие льготы, которые им и неснились и которые их заставят не брать любые взятки, так как потеряют в разы больше чем взятка. РВСН.