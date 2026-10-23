В 2016 мир облетела новость о странной и пугающей находке. На яхте, которая дрейфовала в 100 километрах от филиппинского муниципалитета Баробо, нашли «мумию» немецкого мореплавателя Манфреда Фрица Байората (Mandred Fritz Bajorat).