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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Более 600 литров поддельного алкоголя изъяли в Карелии в прошлом году

Поддельный алкоголь по-прежнему пользуется большой популярностью у жителей Карелии. Как рассказали в МВД Карелии, по итогам прошлого года сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия провели более 400 проверок различных объектов, по результатам которых составлены 418 административных протоколов о правонарушениях.

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