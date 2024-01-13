Более 600 литров поддельного алкоголя изъяли в Карелии в прошлом году

Поддельный алкоголь по-прежнему пользуется большой популярностью у жителей Карелии. Как рассказали в МВД Карелии, по итогам прошлого года сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия провели более 400 проверок различных объектов, по результатам которых составлены 418 административных протоколов о правонарушениях.