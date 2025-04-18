Русские теряют интерес к поездкам на работу на самокатах

Желающих ездить на работу на велосипедах и самокатах за год стало меньше.Согласно исследованию SuperJob, за прошедший год в Москве и Санкт-Петербурге сократилось количество людей, желающих ездить на работу на велосипедах и самокатах.
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