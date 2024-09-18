Жарко уже не будет. В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов

Столбик термометра опустится до нулевой отметки в северной части донского региона.Стало известно о том, что на территории Ростовской области, в отдельных района, наступит резкое похолодание до 0 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии