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Царьград

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Жарко уже не будет. В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов

Жарко уже не будет. В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов

Столбик термометра опустится до нулевой отметки в северной части донского региона.Стало известно о том, что на территории Ростовской области, в отдельных района, наступит резкое похолодание до 0 градусов.

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