Залив Америки начал официально появляться на картах Google

Компания Google объявила о начале процесса переименования Мексиканского залива в Залив Америки.Ранее сообщалось, что новое название появится на Google Maps в США, когда будут обновлены данные в Географической информационной системе названий (GNIS).
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