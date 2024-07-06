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"Не тронь - не пахнет". Что случилось на выборах в Великобритании? Захарова пошутила о ходе выборов в Британии

"Не тронь - не пахнет". Что случилось на выборах в Великобритании? Захарова пошутила о ходе выборов в Британии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова© РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ход выборов в Британии цитатой из "Алисы в стране чудес" британского писателя Льюиса Кэрролла.

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