Mash: Адвокату Пашаеву грозит увольнение за самовольный отъезд из зоны СВО

Экс-адвоката Эльмана Пашаева могут исключить из ВС РФ, сообщает издание Mash. Члены танкового экипажа Пашаева рассказали, что давно его не встречали на службе, обратив внимание, что сейчас, в сложившейся ситуации, покинуть зону СВО практически невозможно.
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