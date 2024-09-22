Mash: Адвокату Пашаеву грозит увольнение за самовольный отъезд из зоны СВО

Экс-адвоката Эльмана Пашаева могут исключить из ВС РФ, сообщает издание Mash. Члены танкового экипажа Пашаева рассказали, что давно его не встречали на службе, обратив внимание, что сейчас, в сложившейся ситуации, покинуть зону СВО практически невозможно.