ВСС актуализировал график ключевых мероприятий на 2025 год

В графике мероприятий указаны крупнейшие деловые события, собирающие на своих площадках представителей органов государственной власти, руководителей крупнейших страховых и перестраховочных, финансовых и общественных организаций, а также ведущих экспертов из числа представителей научных кругов и делового общества для обсуждения важнейших вопросов экономики.
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