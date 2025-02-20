Над Брянской областью и Крымом российские ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ

Прошедшей ночью В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника: три из них были сбиты над территорией Республики Крым, а один – над Брянской областью.
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