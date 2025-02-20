НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

178 подписчиков

Над Брянской областью и Крымом российские ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ

Над Брянской областью и Крымом российские ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ

Прошедшей ночью В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника: три из них были сбиты над территорией Республики Крым, а один – над Брянской областью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх