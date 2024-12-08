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Чего зрители не увидели в любимом фильме – а должны были: Какие сцены вырезали из картины "Мимино"

Чего зрители не увидели в любимом фильме – а должны были: Какие сцены вырезали из картины "Мимино"

Чего отечественные зрители не увидели в любимом фильме – а ведь должны были: Какие сцены вырезали из картины Георгия Данелии "Мимино" и почему?Когда в рассказах о том или ином знаменитом фильме появляется фраза "шедевр получился случайно", её справедливо критикуют.

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