Чего зрители не увидели в любимом фильме – а должны были: Какие сцены вырезали из картины "Мимино"

Чего отечественные зрители не увидели в любимом фильме – а ведь должны были: Какие сцены вырезали из картины Георгия Данелии "Мимино" и почему?Когда в рассказах о том или ином знаменитом фильме появляется фраза "шедевр получился случайно", её справедливо критикуют.