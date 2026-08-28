Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Челси" отправил защитника Мамаду Сарра в аренду в "Реал Сосьедад

Челси" отправил защитника Мамаду Сарра в аренду в "Реал Сосьедад

Лондонский "Челси" арендует сенегальского защитника Мамаду Сарра "Реал Сосьедаду" до конца сезона. 20-летний игрок ранее выступал за "Страсбур" и сборную Сенегала, достигнув финала Кубка африканских наций в 2026 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии