Челси" отправил защитника Мамаду Сарра в аренду в "Реал Сосьедад

Лондонский "Челси" арендует сенегальского защитника Мамаду Сарра "Реал Сосьедаду" до конца сезона. 20-летний игрок ранее выступал за "Страсбур" и сборную Сенегала, достигнув финала Кубка африканских наций в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии