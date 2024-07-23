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Советник главы ДНР сообщил о подбитом ВС России танке Abrams

Советник главы ДНР сообщил о подбитом ВС России танке Abrams

Расчеты FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) России подбили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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