Советник главы ДНР сообщил о подбитом ВС России танке Abrams

Расчеты FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) России подбили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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