NCIS: Tony DiNozzo Warns That 'Something Very Bad' Is Happening In Season 24 Trailer

Tony DiNozzo is back on NCIS, but he's not just here to say hi to old friends - get a sneak peek at Michael Weatherly's return in the Season 24 trailer.
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