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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками уголовного розыска в Коми задержан курьер, похитивший у пенсионерок около 5 млн рублей

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Сыктывкару задержан 18-летний сообщник телефонных мошенников, который забрал у пенсионеров порядка 5 миллионов рублей.

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