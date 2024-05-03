Тонировке авто готовят послабление

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект, который предлагает снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол машин.
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