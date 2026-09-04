FPV-перехватчики сбили несколько дронов ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты FPV-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили несколько ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на Добропольском направлении.
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