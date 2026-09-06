Террор в школе: Учитель уволилась после домогательств со стороны ученика-мигранта. Директор "замяла" дело

Террор в екатеринбургской школе дошёл до Бастрыкина. Учитель уволилась после домогательств со стороны ученика-мигранта.
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А почему не обратились официально в органы МВД.? Боялась директриса сор из избы выносить? А на хрена такие директора школ нужны тогда ?. Ни в какие ворота подобные случаи не лезут. На хрена вообще учить этих кишлачников ? Для чего?