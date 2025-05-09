Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Geo: Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Инди

Пакистан закрывает небо до полудня по местному времени (14:00 мск) на фоне ударов со стороны Индии. «Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех полётов до 12:00», — передаёт телеканал Geo со ссылкой на управление аэропортов страны.

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