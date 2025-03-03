Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьями

Артур Кушхабиев

В Эмиратах и Саудовской Аравии давно уже все эти миграционные вопросы решили и законодательство отработали. Туда семьи иностранным рабочим не разрешают ввозить и гражданство не дают. Мигранты не хамеют, отработали и уехали. И никто не возмущается. И, почему-то, посол Казахстана на эту тему ничего не говорит.