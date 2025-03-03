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Медвежий угол

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Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьями

Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьями

РБК Обсуждаемый в России запрет мигрантам на переезд в страну вместе с семьями вызывает беспокойство, заявил «РИА Новости» посол Казахстана Даурен Абаев.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Врать у всех чухонцев, национальное. И мразматик Соболев, не исключение))
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5 час.
Артур Кушхабиев
В Эмиратах и Саудовской Аравии давно уже все эти миграционные вопросы решили и законодательство отработали. Туда семьи иностранным рабочим не разрешают ввозить и гражданство не дают. Мигранты не хамеют, отработали и уехали. И никто не возмущается. И, почему-то, посол Казахстана на эту тему ничего не говорит.
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2 час.
Н
Наталья
Вот пусть мигранты свои семьи и везут в Казахстан. Россияне не против
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1 час.
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