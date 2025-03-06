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Джабаров оценил возможную встречу команды Трампа с Порошенко* и Тимошенко

Джабаров оценил возможную встречу команды Трампа с Порошенко* и Тимошенко

Сообщения о тайной встрече американской администрации с экс-премьером и лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и представителями партии «Европейская солидарность» бывшего главы Украины Петра Порошенко* могут быть недостоверными.

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