Джабаров оценил возможную встречу команды Трампа с Порошенко* и Тимошенко

Сообщения о тайной встрече американской администрации с экс-премьером и лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и представителями партии «Европейская солидарность» бывшего главы Украины Петра Порошенко* могут быть недостоверными.
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