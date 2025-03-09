НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Ханс Циммер отказался сочинять музыку для проектов Marvel Оскароносный композ...

Ханс Циммер отказался сочинять музыку для проектов Marvel Оскароносный композ...

Ханс Циммер отказался сочинять музыку для проектов MarvelОскароносный композитор Ханс Циммер (“Пираты Карибского моря”, “Интерстеллар”) признался, что не хочет создавать саундтреки для супергеройского кино, в частности – для фильмов киностудии Marvel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх