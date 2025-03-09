Ханс Циммер отказался сочинять музыку для проектов Marvel Оскароносный композ...

Ханс Циммер отказался сочинять музыку для проектов MarvelОскароносный композитор Ханс Циммер (“Пираты Карибского моря”, “Интерстеллар”) признался, что не хочет создавать саундтреки для супергеройского кино, в частности – для фильмов киностудии Marvel.
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