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ТАСС

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В "ЛизаАлерт" рассказали о важности знаний об "островках безопасности"

В "ЛизаАлерт" рассказали о важности знаний об "островках безопасности"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. На случай, если маленький ребенок потеряется, его нужно познакомить с "островками безопасности" - там ему всегда окажут помощь и помогут найти родителей.

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