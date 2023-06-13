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Около 20 незаконных съездов на региональных дорогах Подмосковья ликвидировали с начала года

Около 20 незаконных съездов на региональных дорогах Подмосковья ликвидировали с начала года

С начала года около 20 незаконных примыканий и съездов устранили в 17 городских округах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

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