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Дрэймонд Грин – о трудностях Уайзмена, Муди и Куминги: «Молодежь такого уровня обычно оказывается в слабых командах, где можно развиваться»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему молодые таланты «воинов» Джеймс Уайзмен, Мозес Муди и Джонатан Куминга пока не оправдывают ожиданий.

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