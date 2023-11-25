Lockheed Martin провела испытания оперативно-тактической ракеты большой дальности PrSM

Lockheed Martin провела тесты оперативно-тактической ракеты большой дальности PrSM Lockheed Martin успешно провела квалификационные испытания ракеты PrSM на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико совместно с Сухопутными войсками США.
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