В каждом городе есть свои так называемые «проклятые места», которые с годами становятся всё более и более «зловещими».
Мистический Петербург: 4 места с которыми что-то не так
Комментарии
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Виктор Луговой
Что за компот?? Где Поклонная, а где перегон Лесная - Пл.Мужества? Это раз. И два. Прорыв плывуна на перегоне имел быть дважды. Первый раз, когда туннели под перегон только копали, - прокладчики вошли в ту самую подземную речку (и при чём тут Распутин...?). Тогда с плывуном справились, но было принято решение о заморозке грунта. Чтобы уменьшить нагрузку на грунты, поезда на перегоне шли с сильно уменьшенной скоростью, при этом своды туннелей держались чугунными тюбингами вместо бетонных. В некий момент и морозить грунты кому-то надоело, и скоростной режим на перегоне привели, что называется, в соответствие со всем прочим метрополитеном... и спровоцировали второй прорыв. Опять же: и при чём здесь Распутин? А что кремируемые тела приподнимают конечности, так это известный эффект. В трупе сохранились мышечные ткани, на мышцы воздействует огонь, идёт сокращение мышцы... и то один взмахнул ручкой и попал в легенду, то другой тем же образом. Смотря насколько звонкую фигуру сжигают, чтобы потом придавать или не придавать сему факту значение.
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18 час.
Анатолий Рябенко
Всё правильно. Мистика происходивших событий всегда присутствует там где она плохо объяснена. Таких фактов много в истории прошедших времён.
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17 час.
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