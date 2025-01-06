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Когда нужен нарколог на дом и как он может помочь

Когда нужен нарколог на дом и как он может помочь

Современный ритм жизни часто оставляет мало времени на заботу о здоровье. Однако когда речь идет о таких серьезных вопросах, как зависимость от алкоголя или наркотических веществ, оперативное решение становится жизненно важным.

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