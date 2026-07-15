Неубиваемый? Не совсем. Где на самом деле изнашивается автомат Калашникова

На американском оружейном ресурсе thefirearmblog.com вышел материал Линдона Скулера (Lynndon Schooler) о том, где на самом деле изнашивается и ломается автомат Калашникова, вопреки репутации «неубиваемого» оружия.
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