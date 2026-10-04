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Царьград

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Канцелярия ТРСК сообщила о 20 жертвах крушения парома у Кипра

Канцелярия ТРСК сообщила о 20 жертвах крушения парома у Кипра

Канцелярия Турецкой Республики Северного Кипра сообщила о 20 погибших в результате крушения парома у города Гирне.

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