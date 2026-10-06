Какими были последние картины великих художников

Вы когда-нибудь задумывались о том, какая картина стала последней в жизни того или иного знаменитого художника? Так вот, не нужно гадать, потому что мы собрали для вас галерею последних шедевров самых известных художников, от Пикассо до Матисса, от Караваджо до Рафаэля.
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