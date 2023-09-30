Российские снаряды добьют экономику Евросоюза, северокорейские им помогут

Запад хочет растянуть украинский конфликт на 6−7 лет и намерен повышать ставки Дмитрий Родионов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Сапунов Обещанные Евросоюзом боеприпасы Украина получит к февралю 2024 года.
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