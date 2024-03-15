Шольц объявил о создании коалиции по дальнобойному оружию для Украины

БЕРЛИН, 15 марта, ФедералПресс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в рамках встреч лидеров стран НАТО на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам артиллерии с увеличенным радиусом действия Украине.
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