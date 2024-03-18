"ТикТок" диктует свои правила: Киев направил на верную смерть 1500 украинских солдат в приграничье

Во время выборов президента России враг активизировался на наших границах. Изначально действия противника воспринимались как очередной кровавый пиар, однако более детальный анализ показал, что военная составляющая тоже имеет место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии