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SPLETNIK

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Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек

Суд возобновил производство по уголовному делу Лерчек

Судебное производство по делу блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая борется с раком последней стадии, возобновлено.

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