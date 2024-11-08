В Саратове аэропорт работает в штатном режиме после атаки БПЛА на регион

В Саратове в пятницу, 8 ноября, международный аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме. О том, что в ночь на пятницу российская ПВО перехватила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Саратовской области, проинформировало Минобороны России.