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Тарасенко и Шестеркин оставили «рейнджеров» в игре, Костин и «нефтяники» идут дальше! Русские в Кубке Стэнли (видео)

Тарасенко и Шестеркин оставили «рейнджеров» в игре, Костин и «нефтяники» идут дальше! Русские в Кубке Стэнли (видео)

Гол и пас Владимира Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» (5:2) и сравнять счет в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (3-3), а дубль Клима Костина обеспечил «Эдмонтону» выход в четвертьфинал после победы над «Лос-Анджелесом» (5:4, 4-2).

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